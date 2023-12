Gabriel Veron já tem autorização do FC Porto para viajar para o Brasil, o que vai acontecer ainda esta semana, para ser oficializado como novo reforço do Cruzeiro, confirmando uma notícia revelada com exclusividade pelo Maisfutebol a 20 de dezembro.

Sem espaço nos dragões na atual temporada, Veron vai ser emprestado até dezembro de 2024 ao emblema de Belo Horizonte, que, por sua vez, aceitou assumir a totalidade do salário do jogador.

Para libertar o jovem avançado brasileiro a partir de janeiro de 2024, a SAD portista colocou no acordo de empréstimo uma opção de compra de 10 milhões de euros.

O FC Porto, recorde-se, pagou 10,2 milhões de euros ao Palmeiras para contratar Gabriel Veron na época passada. No Dragão, fez apenas 26 jogos e, por questões disciplinas e físicas, foi relegado à equipa B.