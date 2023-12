O lateral-esquerdo João Mendes voltou a treinar com a equipa principal do FC Porto esta quarta-feira, dia em que Iván Marcano e Gabriel Veron continuaram em tratamento, a dois dias do jogo com o Desportivo de Chaves, de acordo com a informação prestada pelo clube.

Os azuis e brancos voltam a treinar a partir das 10h30 de quinta-feira, no Olival. Pouco depois, em conferência de imprensa marcada para as 12 horas, Sérgio Conceição faz a antevisão do jogo da 15.ª jornada da I Liga, agendado para as 20h45 de sexta-feira.

Dos dois nomes que estão em tratamento, Gabriel Veron, como o Maisfutebol já noticiou, vai para o Brasil esta semana, para ser reforço do Cruzeiro.