A figura: Toni Martínez

Foi o rosto da eficácia que o FC Porto mostrou hoje, no Estádio Algarve. Teve dois remates perigosos e os dois… deram golo. Entendeu-se às mil maravilhas com Taremi. Os aplausos que Conceição lhe dirigiu numa paragem, durante a segunda parte, foram o sinal do bom jogo que o ponta de lança espanhol fez.

O momento: segundo golo a fechar a primeira parte

A primeira parte dos dragões foi fraca: não há outra forma de o dizer. Apesar do golo cedo (16m), o Cardiff jogou melhor e foi ameaçando o empate. Ele não apareceu e foi o FC Porto a dilatar a vantagem em cima do intervalo, numa desatenção da defesa galesa. Com 2-0 no placard e uma boa segunda parte dos portistas, o Cardiff quase desapareceu do jogo.

OUTROS DESTAQUES:

Fran Navarro:

É, até agora, a única contratação dos portistas, mas a qualidade está à vista. O ponta de lança, que veio do Gil Vicente, apontou o terceiro golo na pré-época e parece ter sido uma escolha mais do que acertada.

Otávio:

A importância que tem para este FC Porto é inegável. Exemplo disso é a diferença entre a primeira parte dos dragões, em que Otávio esteve no banco, e a segunda, já com o internacional português em campo. É ele quem comanda o meio-campo dos portistas e isso é evidente. Bom jogo do médio.

Taremi:

O iraniano parece continuar de pé quente na nova temporada. Hoje, apontou mais um golo e esteve sempre em destaque na manobra ofensiva do FC Porto. Se se confirmar a alegada saída para o Milan, será uma baixa de peso para Sérgio Conceição.