Sérgio Conceição tem tudo fechado para renovar com o FC Porto por mais três épocas e vai formalizar o novo contrato este sábado, a partir das 12 horas, no Estádio do Dragão, como já foi noticiado.

Ora em entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias, Pinto da Costa garantiu que o novo contrato não significa uma melhoria salarial para o treinador do FC Porto, garantindo que este não fez exigências ao clube.

«O que eu lhe garanto é que o Sérgio Conceição não vai ter a melhoria de um euro no novo contrato com o FC Porto. O Sérgio Conceição vai ser treinador do FC Porto, não tem neste momento o contrato assinado, sem melhoria de um euro no novo contrato», referiu Pinto da Costa.