A equipa do FC Porto voltou esta segunda-feira ao trabalho, no Centro de Treinos do Olival, com vista a preparação do encontro com o Mafra, a contar para a primeira jornada da Taça da Liga.

Para além de Diogo Costa, Pepe, Otávio, Marko Grujic, Eustáquio e Mehdi Taremi que continuam ao serviço das respetivas seleções no Campeonato do Mundo, Sérgio Conceição não pôde contar com os lesionados Evanilson, Meixedo, Zaidu e Veron, que continuam em tratamento.

O FC Porto recebe o Mafra esta sexta-feira, pelas 20h45, no Estádio do Dragão, no Porto.