Dois dias depois de Jorge Jesus ter lançado uma crítica sobre o comportamento de alguns jogadores em campo, Sérgio Conceição voltou ao tema para se colocar ao lado, precisamente, dos atletas. Sem nunca mencionar o nome de Jesus, o treinador do FC Porto foi incisivo no desabafo feito:



«Tenho uma relação muito próxima com os meus jogadores, nunca é fácil, mas sei é que seremos próximos para toda a vida. Eu no Jamor, quando entrei em campo, não pedi penálti. Pedi a ambulância. Parem com isso, deixem a cartilha de parte. Sejam homens, sejam honestos, dispam a camisola. Depois disso, ao ver o estado do Nanu e que o doutor já estava com ele, fui falar com o árbitro e pedi o penálti. Há algum mal nisso? Eu defendo sempre os jogadores.»



«Aproveito para dizer que os jogadores são os mais importantes, são os intervenientes mais importantes deste espetáculo, deste negócio que é o futebol. Não são os maus da fita como querem passar. São os intervenientes mais importantes do futebol. Não são eles que têm de contribuir para o espetáculo, somos nós, os treinadores. Assumo as minhas culpas também. Todos têm de assumir responsabilidades – dirigentes, Liga, FPF, todos -. Não venham cá com cartilhas, mesmo da parte dos treinadores. Não aceito, não quero, não entro nisso. Penso por mim, não sou cartilheiro.»