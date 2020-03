Declarações de Sérgio Conceição na conferência de imprensa após o empate do FC Porto com o Rio Ave (1-1), em jogo da 24.ª jornada da Liga:

[Soares Dias teve influência?] «Teve.»

[Quer desenvolver?] «Previa que o Rio Ave se apresentasse com a linha de cinco e três centrais. É recorrente as equipas que jogam contra nós tentam reforçar a linha defensiva. Daí a aposta no Nakajima atrás do Soares. Conseguimos entrar bem no jogo, fazer um golo, tivemos mais uma ou outra ocasião e da primeira vez que o Rio Ave vai à baliza consegue o empate. Entrámos na segunda parte com muita vontade de dar a volta ao jogo. Nos descontos o Rio Ave conseguiu sair com algum perigo, também aproveitando a nossa grande vontade de ganhar. Durante os 90 minutos fomos uma equipa que tentou tudo. Por fora, por dentro. Sendo anulado o golo, não sei em que momento as linhas são traçadas nessa situação em que o Sérgio [Oliveira] está a chutar. Isto complica muito o futebol, mas aí não há nada a dizer. Há uma linha que é traçada e temos de respeitar. Agora, aquilo que mais me preocupa é que à medida que vai caminhando para o final vai ficando mais difícil ganhar jogos [...] Hoje o Diogo Figueiras vê amarelo num lance em que ceifa o Alex Telles... E porquê de não assinalar um penálti numa falta praticamente igual sobre o Marega? É escandaloso. Sei que nesta fase final há muita pressão. Pressão de toda a gente. Acho que é incompreensível o árbitro ter ferramentas para decidir e não se dizer nada. Porquê? Que medo é que há? Era justo se marcassem o penálti. Era justo que saíssemos vencedores. Isto deixa o grupo revoltado. Mas isto dá-nos uma força incrível, que vocês não podem imaginar, para lutar até à última gota, até ao último minuto do campeonato. Vamos lutar. Vamos dar muita luta, independentemente de tudo.»