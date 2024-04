O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, defendeu este sábado que o «timing» da renovação confirmada como treinador dos azuis e brancos por mais quatro anos é o que «menos belisca a opinião de todos os sócios do FC Porto», a propósito das eleições deste sábado.

«O timing acho que é o timing que menos belisca a opinião de todos os sócios do FC Porto que vão votar. Acredito que não seja no último dia ou no penúltimo dia que vão decidir alguma coisa que não tenham já decidido dentro do programa dos possíveis presidentes. Isso é o primeiro ponto», começou por dizer Conceição, na conferência de imprensa de antevisão ao FC Porto-Sporting, da 31.ª jornada da I Liga.

«Depois, foi meter no papel algo que já estava apalavrado com o nosso presidente. Depois, importante também, posso ter uma relação pessoal com o presidente, como toda a gente sabe além de meu presidente é meu amigo, mas ele tem muitos amigos que não servem o FC Porto, porque não lhes vê competência ou algo que possa acrescentar. E foi dessa forma que conseguimos, nestes últimos sete anos, voltar a ter hegemonia. Em títulos, nestes últimos sete anos, falo da minha estadia aqui, temos praticamente tantos títulos como os dois rivais que vão à nossa frente [ndr: Sporting e Benfica] juntos. Foi olhar para o que tem sido este passado recente, o presente e o futuro», concluiu Conceição, que também abordou o que tem sido este dia de eleições no FC Porto.

«O clube está com vitalidade incrível, já votaram cerca de sete mil sócios [ndr: número oficial até às 12h00]. É um dia importante e é demonstrativo da paixão e vida do clube. Quem promove essa vida são os sócios e temos muitos e apaixonados pelo clube. A prova é esta grande afluência às urnas. É muito positivo e espero que finalize da forma que eu sinto que é melhor para o nosso futuro próximo, mas os sócios é que vão decidir», comentou.

O FC Porto-Sporting, da 31.ª jornada da I Liga, joga-se a partir das 20h30 de domingo.