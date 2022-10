O jogo desta sexta-feira, no Estádio do Dragão, entre FC Porto e Benfica acarreta mais carga do ponto de vista psicológico, reconhece Sérgio Conceição. O treinador dos dragões garante que diariamente trabalha o aspeto mental com os jogadores, até porque conta no plantel com algumas caras jovens.

«O factor psicológico conta sempre. O jogador tem de estar bem daqui [aponta para o pescoço] para cima e daqui para baixo. É fundamental que estejam bem a nível emocional e interpretem bem a estratégia para o jogo. Somos uma equipa com alguns jovens, alguns vão estar a primeira vez num Clássico e o factor psicológico é importante, sem dúvida. Por isso, é que o trabalhamos sempre, não exclusivamente para este jogo», afirmou o técnico no lançamento da partida.

Questionado sobre se tem sentido algum receio por parte da equipa encarnada quando joga no Dragão, Sérgio Conceição, atirou a responsabilidade para o rival.

«Para mim, o importante é a equipa do FC Porto estar bem. O adversário não posso controlar», vincou.

O FC Porto recebe o Benfica no Dragão a partir das 20h15 desta sexta-feira, em jogo a contar para a 10.ª jornada da Liga, com arbitragem de João Pinheiro. Poderá acompanhar todas as incidências do Clássico AO MINUTO no Maisfutebol.