O FC Porto prosseguiu esta quarta-feira a preparação para a receção ao Vitória de Guimarães, da 34.ª e última jornada da Liga.

De acordo com a informação avançada pelos dragões, João Mário continua a ser a única baixa para Sérgio Conceição: o lateral mantém-se em regime de tratamento.

O FC Porto, refira-se, defronta o Vitória no sábado, às 18h00. Os dragões ainda sonham com a conquista do título: para isso, precisam de vencer os vimaranenses e esperar que o Benfica não ganhe ao Santa Clara.