Tal como havia acontecido no domingo, também no Dragão Arena, o Sporting venceu esta terça-feira o FC Porto, desta feita no jogo 2 do play-off das meias-finais do campeonato nacional de basquetebol, por 93-91.

Os dragões até conseguiram colocar-se a vencer por quatro pontos logo nos primeiros minutos, mas os leões foram mais fortes, aproveitaram os vários lançamentos falhados pelo adversário e chegaram ao final do primeiro período a vencer por 27-20.

O segundo quarto pareceu uma fotocópia do primeiro. Os azuis e brancos entraram fortes, chegaram a estar a um ponto dos leões, mas foram para intervalo a perder por 50-40.

A diferença entre as duas equipas acentuou-se no terceiro período e o FC Porto sentiu muitas dificuldades para igualar os índices competitivos do Sporting, que teve maior taxa de sucesso, sobretudo nos lançamentos livres e de dois pontos.

No derradeiro período, a equipa da casa encurtou a desvantagem nos últimos segundos e o Dragão Arena ainda acreditou numa recuperação épica. Contudo, a formação leonina segurou o triunfo e, desta forma, pode assegurar a presença final, caso vença no Pavilhão João Rocha, na próxima sexta-feira, o jogo 3.

Marcus Lovett Jr foi o melhor do Sporting, com 23 pontos, sete ressaltos e quatro assistências. Teyvon Myers, porém, conseguiu a melhor marca de pontos da partida: 30.

Nota ainda para o regresso à competição de Charlon Kloof, após uma grave lesão que o afastou dos pavilhões durante quase quatro meses.