Sérgio Conceição foi este sábado questionado sobre se, com a saída de Marega, Toni Martínez é o companheiro certo para Taremi no ataque.

«Não vejo as coisas assim. Não tem de ser ele companheiro do Taremi, pode ser alguém que seja companheiro do Toni. Dão como dado adquirido a titularidade do Taremi, mas não é assim», começou por dizer o técnico portista, apontando:

«O importante são as dinâmicas e as variantes a nível atacante. É importante perceber o trabalho quando perdem a bola. Se olharem para as estatísticas, os jogadores têm bola durante um minuto e meio, dois minutos alguns… talvez o Messi… o resto são movimentações. E não tem a ver com maratonas, tem a ver com correr de forma adequada e justa. É importante perceber essa relação na frente, dependendo das características do jogo e escolher quem vai jogar.»

Sérgio Conceição deu o exemplo de alguns nomes no plantel. «Temos o Evanilson, o Fábio Vieira deu uma resposta fantástica a jogar atrás do avançado na primeira parte do jogo com o Lyon. São jogadores que, não sendo de referência no ataque, emprestam outras características ao jogo.»

Além do setor mais avançado, Sérgio Conceição foi também questionado sobre se tem excesso de opções no centro do meio campo.

«Jogadores com qualidade são sempre bem-vindos e criam as tais boas dores de cabeça para o treinador. Fico muito agradado com muitos bons jogadores jovens que temos da formação. São dez. E não estão aqui por pressão pública, por moda, mas por qualidade», apontou, frisando: «Muitas dessas opções do meio campo são jogadores da formação.»