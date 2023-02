Sérgio Conceição fez antevisão do jogo do FC Porto frente ao Inter de Milão e salientou a qualidade do adversário dos dragões nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«O Inter é uma equipa forte, cheia de grandíssimos jogadores, habituada a testes semanais de elevado nível. Está num dos campeonatos mais competitivos do mundo. Nos últimos três meses, o Inter perdeu uma vez. Sabemos da qualidade individual e coletiva, mas também da nossa. Estamos habituados a estes palcos, representamos um clube histórico, também não sou virgem nestas andanças, tal como alguns jogadores que me acompanham», afirmou o técnico dos dragões, que abordou a integração de Otávio, Evanilson Galeno e Uribe nos convocados, após recuperação de lesão.

«Gente nova... Penso que não vem ninguém novo. Já estavam todos, no mercado de inverno não fomos buscar ninguém. Nestas lesões musculares normalmente todas as horas são importantes e estamos com esperança de que um ou outro jogador possa dar o seu contributo, mesmo que não seja 90 minutos. Esperemos que amanhã possa ter uma boa notícia», salientou.

Questionado sobre a frente de ataque da equipa italiana, Conceição salientou que «o Inter tem atacantes fortíssimos: Lukaku, Lautaro, Dzeko». «Eu não tenho preferência. A minha preferência é por Danny Namaso, Toni Martínez, Mehdi Taremi e Evanilson...», afirmou, acrescentando sobre o jogo: «Como base não podemos fugir às características da nossa equipa, de ser pressionante, agressiva, intensa. Estes confrontos com equipas deste nível para nós é um desafio enorme. Vamos atrás do pormenor que pode ser decisivo. É desafiante e apaixonante preparar jogos deste nível.»

O FC Porto defronta o Inter esta quarta-feira, a partir das 20 horas, no Estádio Giuseppe Meazza. Pode seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.