Pepe não pode defrontar o Moreirense, por castigo, mas segue na mesma para estágio. O treinador do FC Porto realça o papel do capitão, dentro e fora do campo, mas não dá importância acrescida à sua ausência no jogo deste domingo.

«Aqui não há ninguém que se chame titular. Na camisola está o nome do jogador. Infelizmente não temos o Pepe e o Marchesín. Temos os outros para colmatar a ausência do nosso capitão», referiu Sérgio Conceição.

«É um jogador experiente, com grande qualidade. Mesmo não estando no jogo vai connosco para estágio. Já faz parte da trupe. Em relação ao castigo, vamos esperar para ver.», acrescentou.