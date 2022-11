O campeonato do mundo vai arrancar e a nível interno será disputada nesse período a fase de grupos Taça da Liga.

Na conferência de imprensa de rescaldo do dérbi do Bessa Sérgio Conceição assumiu que a paragem para o Mundial vai permitir trabalhar alguns aspetos da equipa e com outros jogadores, além de assumir o grande objetivo de conquistar a competição, que tem escapado aos dragões.

«Faz parte do nosso planeamento olhar para a equipa, perceber que há trabalho coletivo a fazer e que haverá observação de jogadores da equipa B. Nós não paramos, continuamos a trabalhar. Até porque temos o objetivo de chegar ao mais longe possível na Taça da Liga e é ganhá-la. Um clube como o nosso tem definitivamente de ganhar essa taça», salientou o técnico que na última temporada conquistou o campeonato e a Taça de Portugal.