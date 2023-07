Os jogadores do FC Porto não têm tido dias fáceis neste estágio de pré-temporada. Este sábado, por exemplo, no final do jogo com o Cardiff, que terminou com uma goleada portista por 4-0, Sérgio Conceição montou um ginásio no relvado do Estádio do Algarve e tratou de reservar uma sessão extra de trabalho para o plantel.

Por isso, e apesar do cansaço normal no final de um jogo, os atletas puxaram pelo cabedal em vários exercícios de força: levantaram pesos, fizeram abdmoniais, trabalharam os músculos dos braços, das costas e dos peitos, enfim. Uma verdadeira tareia em dia de jogo. Provavelmente à espera de tirar rendimentos mais tarde.