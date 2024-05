Pepe está indisponível para a final da Taça de Portugal, por motivos físicos, mas não quis dizer uma palavra em relação ao seu futuro depois do final da corrente temporada.

«A minha renovação não é para ser falada nesta altura, estamos à porta da final. O clube é muito mais importante do que o Pepe, não me vou pronunciar sobre isso», referiu.

Face à insistência dos jornalistas quanto à possibilidade de renovar, o capitão do FC Porto não cedeu. «Não vou falar por respeito aos meus companheiros. Quero só falar no jogo de amanhã, é por isso que estou aqui. Queremos mais uma Taça de Portugal para o nosso museu», acrescentou.

A chamada à Seleção Nacional, para a fase final do Euro2024, também foi um assunto que Pepe não quis tocar. «Não vou falar da seleção, por respeito à seleção. Amanhã não sei se estarei aqui, não sabemos o dia de amanhã, o que me preocupa é o dia de hoje. Estou muito feliz por estar a representar o FC Porto e por estar na Seleção. O futuro a Deus pertence. Sempre me senti um privilegiado por representar a seleção, enquanto tiver força vou estar», limitou-se a referir.