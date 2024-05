Sérgio Conceição pode tornar-se este domingo no terceiro treinador a vencer quatro Taças de Portugal caso vença o Sporting na final do Jamor. O treinador do FC Porto diz que vai ser como se fosse a primeira.

«Sinceramente não vivo com isso. Faz parte do que são os anos de muita dedicação, paixão e sacrifício, muitas horas que faltei à minha família, para poder ganhar nestes sete anos quase tantos títulos como os dois maiores rivais juntos», começou por destacar.

Muitos títulos, mas o mais importante é sempre o próximo. «Estou focado como se fosse o primeiro título e é com isso que vivo. Tenho muito respeito pela história de cada pessoa que faz parte do grupo de trabalho, como é o caso do nosso presidente, que são centenas de títulos conseguidos através da sua capacidade. O título mais importante é o que temos pela frente, o próximo. É com esse sentimento que vou viver o jogo de amanhã», acrescentou.

O Sporting vai procurar alcançar a primeira dobradinha em 22 anos, enquanto o FC Porto procura a sua terceira Taça de Portugal consecutiva. A pressão está nos dois lados.

«A pressão faz parte do jogo, das equipas que querem ganhar. O Sporting não conquista a dobradinha há muito, nos conquistámos duas nestes sete anos. Isso não dá sentimento de relaxar, pelo contrário. Temos muita vontade de beber duas cervejinhas no final, a pressão faz parte do jogo, faz parte da paixão em campo, de quem está habituado a estar no clube que quer ganhar títulos», comentou ainda.