Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Sporting. O técnico comentou o desentendimento com Ruben Amorim, isto já depois do treinador dos leões ter assumido responsabilidade relativamente ao momento mais tenso:

«Primeiro, tenho de dizer uma coisa: o Ruben não me faltou ao respeito. Não houve nada.

Em relação ao que criou a situação: achei que não era falta. Os treinadores acham sempre isso. E depois a simulação do Porro dá amarelo e eu aplaudi a decisão do árbitro. Houve alguma irritação, mas nada de especial. Nem me tentei aproximar, pois gostam de dar valor a isso.

Acho que deviam dar valor ao ambiente do Sporting, à qualidade do jogo em muitos momentos. No dragão foi muito feio, hoje não teve nada a ver.»