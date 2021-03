Pepe, capitão do FC Porto, em declarações à TVI24, depois da derrota diante do Sp. Braga (2-3), no Estádio do Dragão, em jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal:

[O FC Porto perdeu a vantagem em meia-hora. O que aconteceu?]

- Foram 25 minutos horríveis da nossa parte. Horrível, horrível. Não é isso que o mister pede. Nós. os jogadores, somos responsáveis. Já com o Boavista aconteceu isto. Tínhamos esse exemplo, estamos a facilitar muito como equipa. O Braga tem boa equipa, depois tentámos ir atrás do resultado, um resultado em nos pusemos a jeito. Como capitão, digo que não foi isso que o mister nos pediu. Não é o nosso ADN. Os primeiros 25 minutos foram horríveis. Depois tentámos honrar porque estamos no FC Porto, mas não podemos cometer os erros infantis que cometemos na primeira parte.

[O FC Porto perde um objetivo, o campeonato também não está fácil…]

- É difícil, era um dos objetivos que que queríamos, caímos hoje, queríamos chegar à final, mas há que levantar, sermos mais equipa, sermos um grupo mais forte. Não podemos dar estas abébias, pagam-se muito caro. Tempos de prestar mais atenção, principalmente nos primeiros 25 minutos.