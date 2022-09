Taremi foi expulso na partida do FC Porto na Liga dos Campeões frente ao Atlético de Madrid mas parece não estar muito preocupado com as críticas que sido alvo.

O avançado de 30 anos fez uma publicação nas redes sociais em que afirma que só interessa o clube azul e branco e os seus adeptos.

«A mim só me interessa saber do FC Porto e dos nossos adeptos, é para eles que jogo. A mim só importa o meu desempenho no FC Porto, tudo o resto...», escreveu o internacional iraniano.

Recorde-se que devido ao cartão vermelho recebido na quarta-feira, Taremi vai falhar a próxima partida do FC Porto na Liga dos Campeões, frente ao Club Brugge.