O futebol português está de luto, depois da morte de Alberto Festa, esta terça-feira, aos 84 anos. A informação foi avançada pelo Futebol Clube Tirsense, nas redes sociais do clube, e entretanto confirmada pelo FC Porto, através do seu site oficial.

«Obrigado Sr. Festa por ter engrandecido o nosso Tirsense, ficará para sempre na nossa história e nos nossos corações», pode ler-se na publicação oficial do clube de Santo Tirso.

«Internacional português foi o primeiro atleta do FC Porto a jogar um Mundial», escrevem os dragões.

Na sua carreira, o internacional português jogou pelo Tirsense entre 1955 e 1960, tendo depois seguido para o FC Porto, camisola essa que vestiu entre 1960 e 1968. Nos últimos anos da sua carreira, voltou ao FC Tirsense e foi lá que pendurou as chuteiras, na época de 1971/1972.

No seu palmarés tem uma Taça de Portugal, ao serviço do FC Porto (1967/1968), e em 1966 recebeu a Medalha de Prata da Ordem do Infante D. Henrique, depois do Mundial de 1966, em Inglaterra.

O defesa, ao longo da carreira como futebolista, fez 211 jogos oficiais e marcou dois golos.