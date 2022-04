Matheus Uribe tem, afinal, uma rotura muscular na face posterior da coxa direita. O médio colombiano do FC Porto foi substituído no jogo com o Santa Clara, o primeiro diagnóstico apontava para uma mialgia, mas a reavaliação detetou uma lesão mais grave.

No treino do FC Porto desta quarta-feira, que marcou o regresso após uma folga, Uribe fez apenas tratamento, tal como Manafá, enquato Bruno Costa se manteve em regime de treino condicionado.

A equipa de Sérgio Conceição defronta o V. Guimarães no próximo domingo, em jogo da 29.ª jornada da Liga.