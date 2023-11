Depois do triunfo há duas semanas na Bélgica, a equipa de juniores do FC Porto voltou a derrotar o Antuérpia, agora por 3-1, e garantiu o terceiro triunfo em quatro jogos da fase de grupos da UEFA Youth League.

Tal como no jogo anterior diante dos belgas, os comandados de Nuno Capucho voltaram a ser muito superiores e resolveram o jogo bem cedo.

Aos 14 minutos, Gonçalo Sousa inaugurou o marcador a passe de Jorge Meireles, Anhá Candé fez o 2-0 aos 20m e Rodrigo Mora assinou o terceiro ao minuto 24.

Os dragões continuaram a somar ocasiões de golo. Muitas desperdiçadas por demérito próprio; outras por mérito de Devalckeneer, guarda-redes do Antuérpia que, apesar dos golos sofridos, acabou a tarde como um dos melhores em campo.

Sem forçar, o FC Porto manteve o ascendente no jogo, mas começou também a dar algum espaço aos visitantes, que chegaram ao golo de honra aos 79 minutos por Vandeplas.

Com este resultado, os azuis e brancos chegam aos 9 pontos no Grupo H. Têm menos três do que o líder Barcelona, que nesta terça-feira derrotou o Shakhtar no outro jogo do grupo. O segundo lugar, praticamente assegurado, dá acesso ao play-off, enquanto a primeira posição, que o FC Porto discute com o Barça na próxima jornada, vale a presença nos oitavos de final.

OS GOLOS DO FC PORTO: