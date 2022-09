A ausência de Bruma é a maior nota de destaque do Fenerbahçe para a fase de grupos da Liga Europa. Jorge Jesus não conta com o internacional português, cedido neste defeso pelo PSV Eindhoven.

Bruma foi utilizado dos jogos da 2.ª pré-eliminatória da Champions - Fenerbahçe foi afastado pelo Dínamo Kiev - e na 1.ª pré-eliminatória da Liga Europa, frente ao 1. FC Slovácko. Pelo meio, jogou na primeira jornada do campeonato turco.

O extremo luso não é utilizado desde 11 de agosto e ficou a tempo inteiro no banco no mais recente compromisso da equipa de Jorge Jesus, frente ao Kayserispor (2-0), na 5.ª jornada do campeonato da Turquia.

O outro português do grupo, Miguel Crespo, está na lista do Fenerbahçe para a Liga Europa.