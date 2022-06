Jorge Jesus deixou elogios à forma como os adeptos do Fenerbahçe vivem o clube e garantiu que vai viver o clube turco com a mesma paixão deles.

«Recebi milhares de mensagens dos fãs do Fenerbahçe. O Fenerbahçe é paixão e eu vou fazer parte da vossa vida. Quero ter o mesmo sofrimento e amor que os fãs do Fenerbahçe têm pelo clube e vocês [adeptos] vão-me ensinar todos esses sentimentos»; disse o treinador português no vídeo publicado nas redes sociais pelo emblema de Istambul.

Nesse vídeo são mostradas ruas de Lisboa, Jorge Jesus a dar «uns toques» em turco e à conversa com dirigentes da nova equipa.

O treinador português dará uma conferência de imprensa nesta sexta-feira pelas 13h00, mais duas horas em Istambul.