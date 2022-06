Jorge Jesus aterrou na Turquia há menos de 24 horas, mas já mostrou que fez o trabalho de casa. No encontro com Ali Koç, presidente do Fenerbahçe, o técnico português soltou as primeiras palavras em turco.

«Hazır mısınız?», ou seja, «está pronto?», perguntou Jesus, ao que o líder do clube de Istambul respondeu afirmativamente, antes de ambos esboçarem um rasgado sorriso.

Jesus, que vai assinar por uma temporada, também conheceu o estádio e o museu do Fenerbahçe nesta quarta-feira.

As primeiras palavras de Jesus em turco: