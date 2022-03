Diego Maradona foi removido de FIFA 22 «devido a uma disputa legal» sobre os seus direitos de imagem, informou a EA Sports.



D10S não estará disponível nos Pacotes FIFA Ultimate Team, Ultimate Draft e da equipa Soccer Aid World XI, informa ainda a empresa de videojogos.

A EA Sports lamenta a situação causada pela disputa legal em torno de quem é proprietário dos direitos de imagem de Diego Maradona. Inicialmente a empresa de videojogos negociou os direitos de imagem com Stefano Ceci, ex-gestor do argentino, mas um tribunal argentino decretou que este não tinha autorização legal para efetuar tal negócio.



Até que tudo esteja resolvido, Maradona continuará sem aparecer no FIFA22.