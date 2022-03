Claudia Villafañe e Verónica Ojeda, ex-companheiras de Diego Maradona, estão unidas com o objetivo de reclamar justiça relativamente à morte do astro argentino, assim como para assumir a sua herança.

Para mostrar esta união publicaram um comunicado conjunto, acompanhado por uma foto: Claudia aparece com as filhas, Dalma e Gianinna, e ao lado aparece Verónica com o filho, Dieguito Fernando.

«A nossa intenção e a dos nossos advogados foi averiguar a verdade do seu fim. E as ações das pessoas que o roderam, que o asilaram nos seus últimos dias e vida (provavelmente abandonando-o à sua sorte), ficaram com o seu património e milionários da noite para o dia. Queremos também que fique esclarecido quem é quem e que o mundo tenha a certeza de quem são os titulares de conservar a proteger o legado do nosso pai», pode ler-se no longo comunicado.



Além de pedirem maior celeridade na investigação às causas da morte de D10S, as ex-companheiras de Maradona colocam em causa a integridade do juiz que está responsável pelo processo de investigação às pessoas que conviveram com o argentino nos seus últimos anos de vida.



«É importante esclarecer também que há pessoas em alguns tribunais susceptíveis de interesses políticos e económicos. E queremos ressalvar que a resolução do Juiz Federal Ariel Lijo, a cargo do tribunal Penal N.º 4 do Comodoro Py, que pretende com pretexto processual, a nosso ver de forma infundado, encarregar-se de todas as investigações. Pedimos que estejam atentos às futuras deliberações deste juiz, pois controlando entre todos, teremos uma maior garantia de que se faça justiça. Obrigado a todos pelo vosso apoio», referem ainda.