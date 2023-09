O Comité Disciplinar da FIFA, através de um relatório criado com base no que aconteceu durante a final do Campeonato do Mundo Feminino, afirma que Luis Rubiales causou «um dano irreparável para o mundo do futebol».

O jornal espanhol El Mundo teve acesso ao documento que foi utilizado para suspender do cargo o antigo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol.

O organismo que gere o futebol mundial condena o beijo não consentido a Jenni Hermoso e o toque nos seus órgãos genitais no camarote presidencial - diante, entre outras personalidades, da Rainha de Espanha e da Princesa Sofia.

Além disso, a FIFA entende que são intoleráveis as pressões sobre a jogadora e as pessoas em seu redor para que testemunhassem a seu favor, depois de o escândalo ter rebentado.

Por tudo isto, o relatório da FIFA considera ser muito importante que Luis Rubiales não possa continuar a exercer «a posição predominante como presidente sobre Hermoso e outros jogadores, bem como sobre os trabalhadores da RFEF».

A 26 de agosto, a FIFA suspendeu provisoriamente Luis Rubiales por um prazo de 90 dias. Desde então, muita coisa mudou na federação espanhola – que passou a ser dirigida pelo vice-presidente Pedro Rocha.

Ainda ontem a RFEF anunciou a demissão do seu diretor de comunicação, Pablo García-Cuervo. Seria uma das exigências das jogadoras campeãs do mundo para voltarem a representar a seleção espanhola.