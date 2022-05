O FIFA, um dos vídeojogos mais famosos do mundo, vai mudar de nome para EA Sports FC.



«Após quase 30 anos a criar experiências de futebol que definiram gerações, está na altura de começar uma nova e excitante era», começa por dizer a EA Sports em comunicado.



A mudança de nome só será concretizada no próximo ano . A versão do FIFA deste ano será lançada nos próximos meses com a denominação de FIFA23, «o melhor de sempre», de acordo com a empresa.



Apenas em 2023 será lançado o primeiro EA Sports FC e os utilizadores poderão contar com as mesmas experiência desde Ultimate Team e Pro Clubs. O jogo terá mais de 19 mil jogadores, mais de 700 equipas, masi de 100 estádios e 30 ligas.