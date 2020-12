Findada a oitava jornada, é hora de balanços. No topo da Liga continua tudo na mesma, visto que os quatro primeiros classificados venceram os respetivos encontros. O Sporting continua líder, perseguido por Sp. Braga, Benfica e FC Porto, com este último ligeiramente atrás de bracarenses e águias.



Nota para o fundo da tabela. A derrota em Braga deixou o Farense no último lugar. Logo de seguida, estão Boavista, Marítimo e Portimonense todos com sete pontos.



FIGURA DA JORNADA: Pedro Gonçalves



Mais do que a figura da ronda 8, o internacional sub-21 é, até ao momento, o maior destaque da Liga 2020/21. O médio do Sporting bisou na reviravolta leonina frente ao Moreirense, em Alvalade, e recebeu nota quatro, tendo ainda recebido a pontuação mais alta da jornada para o Sofa Score, parceiro do Maisfutebol. Além dos dois golos, que o deixam na liderança dos melhores marcadores, Pedro Gonçalves ainda enviou uma bola à trave e foi o jogador que mais perigo causou à equipa contrária.



GOLO DA JORNADA: Luís Díaz, Santa Clara-FC Porto, 45+2



Não podia ser outro. O internacional colombiano fez um golo extraordinário que deu o triunfo aos campeões nacionais na visita aos Açores. Após um cruzamento de Manafá, Díaz arriscou um pontapé acrobático e conseguiu um golo fantástico, não dando qualquer hipótese a Marco Pereira.





DEFESA DA JORNADA: Denis, minuto 72 do Gil Vicente-Rio Ave



Após o autogolo que deixou os vilacondenses em desvantagem, Filipe Augusto tentou redimir-se, mas Denis não deixou. O guarda-redes do Gil Vicente voou para impedir o golo de livre direto do médio brasileiro, assinando a melhor defesa da jornada.