Max Verstappen (RedBull) conquistou a «pole position» no Grande Prémio da Áustria.

O piloto neerlandês já tinha vencido a corrida sprint na manhã deste sábado e fez também o tempo mais rápido na qualificação em Spielberg. Lando Norris (McLaren) terminou na segunda posição, à frente do compatriota George Russell (Mercedes), que fechou o «top-3».

Segue-se a corrida principal deste domingo, a partir das 14h e que pode servir para ampliar ainda mais a vantagem de Verstappen na frente do Mundial de pilotos. Recordar que o neerlandês soma 227 pontos, mais 71 que Norris e 77 que Charles Leclerc (Ferrari).

Veja a grelha completa para a corrida deste domingo:

