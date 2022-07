Fernando Alonso foi forçado a desistir da «sprint race» do Grande Prémio da Áustria em Fórmula 1, depois de ter protagonizado um momento insólito antes do arranque.

O carro do espanhol ainda tinha os cobertores dos pneus quando os restantes arrancaram para a volta de formação. O piloto da Alpine já não partiu.

O arranque também foi azarado para Zhou: o chinês da Alfa Romeo teve de partir das boxes, após o seu carro ter parado na última curva da volta de formação.

The cars set off on the formation lap...



Apart from Alonso whose tyre blankets haven't been taken off in time.



He'll be starting the race from the end of the pit lane. #AustrianGP #F1Sprint pic.twitter.com/txBZuYs5Sh