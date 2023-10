É uma punição exemplar. A FIA decidiu multar Lewis Hamilton em 50 mil euros, por ter atravessado a pista a pé, dirigindo-se para as boxes do Circuito de Lusail, depois do seu acidente no início do Grande Prémio do Catar de Fórmula 1.

Hamilton partiu para a corrida com pneus macios e tentou ultrapassar o colega de equipa George Russell e ainda Max Verstappen, que tinha largado da posição de pole. Ambos tinham pneus médios, menos aderentes e mais lentos.

Os dois Mercedes, no entanto, acabaram por colidiram, e Hamilton teve que abandonar a corrida enquanto Russell continuou e terminou em quarto lugar.

Após deixar o carro, Hamilton atravessou a pista a pé para voltar às boxes, sob condições de Safety Car. O diretor de prova da FIA avisou os comissários de pista sobre a ação imprudente de Hamilton.

Os regulamentos estabelecem que o piloto só pode atravessar a pista se tiver autorização expressa para o fazer. A ação de Hamilton foi considerada perigosa, também porque poderia ter encontrado Russell a sair das boxes nesse momento.

A FIA explica que o piloto inglês violou os regulamentos e, além de o repreender, aplicou-lhe uma multa de 50 mil euros, ficando metade dessa quantia suspensa até ao fim da temporada de 2023. Caso Hamilton seja reincidente, terá de pagar os restantes 25 mil.

No caso da repreensão, foi a primeira da temporada; à quinta, um piloto é penalizado em dez lugares na grelha de partida.

Já a colisão não mereceu qualquer ação por parte dos comissários, que consideraram ter-se tratado de um incidente de corrida. Hamilton assumiu toda a responsabilidade pelo acidente e pediu desculpas ao companheiro de equipa no final da corrida.