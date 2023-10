1,8 segundos! Foi quanto demorou a paragem na box do carro de Lando Norris no GP do Qatar, que decorreu este domingo.

Os mecânicos da McLaren mudaram quatro pneus «enquanto o diabo esfrega um olho» e estabeleceram o recorde de "pit stop" mais rápido de sempre na Fórmula 1.

Um registo verdadeiramente impressionante, mas o melhor mesmo é ver.