Lewis Hamilton acabou furioso o Grande Prémio dos Países Baixos. Aquando da entrada do Safety Car em pista, o seu colega George Russell parou nas boxes e colocou pneus macios enquanto o antigo campeão do mundo continuou com pneus médios.



Imediatamente após a saída do Safety Car, Hamilton foi ultrapassado por Max Verstappen e logo de seguida, por Russel e transmitiu pelo rádio a sua irritação à equipa.



«Não acredito que vocês me lixaram desta maneira. Não consigo dizer-vos o quão irritado estou neste momento», disse à equipa.



Ouça: