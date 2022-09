Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prémio dos Países Baixos, 15.ª prova do Mundial de Fórmula 1.



A Mercedes ainda assustou, mas o campeão do mundo ultrapassou Lewis Hamilton após a saída de pista do Safety Car e acelerou para a vitória. 10.º Grande prémio conquistado pelo neerlandês esta época que lidera de forma destacada o Mundial de pilotos: tem 109 pontos de vantagem sobre os dois corredores da Ferrari.



A corrida ficou, de resto, marcada por um erro incrível da scuderia italiana. Carlos Sainz parou nas boxes à 15.ª volta a esqueceu-se... de um pneu o que fez o piloto espanhol cair várias posições. Por sua vez, a Mercedes optou por pneus médios enquanto a Red Bull e a Ferrari optaram por pneus macios.



Com as paragens nas boxes por parte da Red Bull e a da Ferrari, a Mercedes liderou a corrida com Hamilton e Russell em primeiro e segundo lugares, respetivamente. Quando foi às boxes, a equipa britânica optou por pneus duros e tornou-se a mais rápida em pista.



Tsunoda foi forçado a parar e houve safety car virtual em pista com Verstappen a trocar para pneus duros enquanto a Mercedes optou por médios. À 55.ª volta, Bottas parou e o Safety Car entrou em pista.



Hamilton estava na liderança com Verstappen no segundo lugar. No entanto, assim que o Safety Car saiu, o neerlandês ultrapassou o britânico e acelerou para a vitória. Hamilton não escondeu o desagrado com a equipa imediatamente depois de ter sido ultrapassado por Russell - que havia trocado para macios ao contrário do colega.