O piloto espanhol Fernando Alonso surgiu esta quinta-feira ao lado de Lewis Hamilton com o chapéu assinado pelo britânico, um dia depois de o piloto da Mercedes ter prometido a oferta ao membro da Alpine.

Antes do Grande Prémio dos Países Baixos, marcado para este fim-de-semana, Alonso e Hamilton tiraram uma fotografia, com o espanhol a segurar no chapéu da equipa do britânico, devidamente assinado por este.

Parece ter assim um final tranquilo a polémica entre ambos, depois do choque no fim-de-semana passado, no Grande Prémio da Bélgica, que levou Alonso a chamar de imediato «idiota» ao adversário, via comunicação rádio, tendo Hamilton assumido o erro.