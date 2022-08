Foi um dos momentos do Grande Prémio da Bélgica: Lewis Hamilton e Fernando envolveram-se num choque no início da corrida, que obrigou o piloto britânico a abandonar devido aos danos no seu carro.

A polémica continuou com Alonso a chamar de «idiota» o piloto da Mercedes e afirmar que Hamilton «só sabe pilotar quando vai em primeiro». Lewis veio mais tarde reconhecer que cometeu um erro e até estava disposto a pedir desculpas ao adversário, mas quando ouviu as suas palavras, mudou de opinião.

Mas agora parece que tudo está sanado. O piloto de 37 anos partilhou uma fotografia de um chapéu em que pode ler-se 'Para Fernando'.

«Apesar de o fim de semana não ter corrido como queríamos, depois de uma pausa fantástica, foi muito bom voltar ao trabalho. Eu adoro a minha profissão, a minha equipa e adorei a energia em Spa. Obrigado à equipa pelo trabalho árduo e obrigado aos fãs que apareceram para mostrar o seu carinho. Gosto de vocês», acrescentou na descrição.