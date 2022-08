Esta edição da Liga dos Campeões marca o «regresso» de vários jogadores aos antigos clubes.

Como é o caso de Robert Lewandowski, que deixou o Bayern Munique neste defeso para reforçar o Barcelona, vai reencontrar os bávaros na fase de grupos da liga milionária.

Thomas Muller, antigo companheiro do avançado polaco, não perdeu tempo em se expressar sobre o regresso de Lewandowski à Baviera.

«Que sorteio bonito para todos os fãs de futebol. Mr. Lewangoalski, vemo-nos em Munique. Vamos para mais uma época de Champions League», publicou o internacional alemão, nas suas redes sociais.

Inseridos no Grupo C, Bayern Munique e Barcelona vão ter ainda como adversários o italianos do Inter de Milão e os checos do Viktoria Plzeň.