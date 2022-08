A próxima edição da Liga dos Campeões vai marcar o «regresso a casa» de alguns jogadores que se transferiram neste mercado de transferências. Robert Lewandowski, que deixou o Bayern Munique neste defeso para reforçar o Barcelona, reencontra a equipa bávara no Grupo C. Já Erling Haaland vai rever os antigos companheiros do Dortmund, agora o serviço do Manchester City, que está inserido no Grupo G.

Ángel Di María vai reencontrar dois velhos conhecidos. O argentino que chegou à Juventus neste mercado, vai defrontar o Benfica e Paris Saint German no Grupo H, dois clubes que representou no passado.

Por falar em reencontros com as equipas portuguesas, importa destacar que Renato Sanches vai regressar à Luz, onde se estreou como profissional em 2015, mas desta vez ao serviço dos parisienses. O internacional brasileiro Felipe também voltar ao FC Porto, clube que representou antes de ingressar no Atlético de Madrid. O Tottenham vai defrontar o Sporting, e Eric Dier reencontra o clube que o formou para o futebol.