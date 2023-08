Pierre Gasly aproveitou a pausa de verão no calendário da Fórmula 1 para visitar Portugal na companhia de Kika Cerqueira Gomes.



O piloto da Alpine esteve a almoçar na Praia do Ancão, no Parque Natural da Ria Formosa, conforme mostrou a modelo portuguesa.



Lembre-se que o próximo Grande Prémio do Calendário de Fórmula 1 está agendado para o fim do mês de agosto em Zandvoort, nos Países Baixos.