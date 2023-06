O piloto francês da Fórmula 1, Pierre Gasly, assistiu na segunda-feira ao concerto da banda Coldplay no Estádio San Siro, em Milão, junto da namorada e modelo portuguesa Francisca Cerqueira Gomes.

No recinto que serve de casa para os jogos do Milan e do Inter, em Itália, Kika partilhou, em vídeo, durante a canção Yellow, um dos momentos em que assistia ao espetáculo do grupo inglês, na última noite.