Não é propriamente notícia nesta altura do campeonato, mas tem de ser escrita: Max Verstappen venceu este domingo o Grande Prémio do Canadá, a nona prova do Mundial de Fórmula 1.

O piloto neerlandês da Red Bull saiu da pole position, aguentou a liderança na partida e voltou a ter uma corrida bastante tranquila, liderando todas as voltas, e sem qualquer ameaça de quem vinha atrás.

E quem vinha atrás não é propriamente novo nestas andanças: Fernando Alonso colocou o seu Aston Martin na segunda posição, Lewis Hamilton ficou em terceiro. O britânico da Mercedes até passou Alonso na partida, mas o espanhol recuperou a posição à volta 23.

O FILME DA CORRIDA.

Isto, de resto, já depois de um primeiro abandono do Williams de Logan Sargeant e de uma batida no muro de George Russell, quando seguia na quarta posição. A corrida ficou aí estraga para o companheiro de Hamilton: Russell ainda conseguiu voltar ao top dez, mas já na parte final da corrida teve mesmo de abandonar.

Ora, a fechar o top cinco ficaram os dois de Ferrari de Charles Leclerc e Carlos Sainz, que aproveitaram uma estratégia diferente para galgar posições aquando do safety car provocado por Russell e fazerem uma corrida tranquila de aí em diante.

No sétimo lugar, mesmo atrás de Pérez, ficou provavelmente o piloto do dia: Alex Albon prolongou o seu stint com os pneus duros e pôs o seu Williams num surpreendente sétimo lugar. Atrás de si ficaram Ocon, Stroll e Bottas.

Contas feitas, Max Verstappen consegue a quarta vitória consecutiva da época e chega à 41.ª da carreira: iguala um tal de Ayrton Senna. Para a Red Bull, foi o 100.º Grande Prémio ganho da sua história. O atual bicampeão do mundo segue na liderança do mundial de pilotos, com 195 pontos, mais 69 do que Pérez.

A Fórmula 1 prossegue na Áustria, daqui a duas semanas.