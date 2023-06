Um grupo de investidores norte-americano que conta com os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney adquiriu 24 por cento da Alpine Racing, uma das dez equipas da Fórmula 1, anunciou a Renault, esta segunda-feira.

Reynolds e McElhenney, que em 2020 compraram o Wrexham e viram o clube regressar este ano à quarta divisão de Inglaterra (League Two) juntaram-se, pela Maximum Effort Investments, à Otro Capital e à RedBird Capital Partners no grupo de investidores que vai ter a participação na equipa da Fórmula 1.

De acordo com a Renault, grupo controlador da Alpine, o negócio é feito por 200 milhões de euros e leva o valor da Alpine até aos 900 milhões de euros, com o objetivo de elevar as ambições da equipa na Fórmula 1.

«A Fórmula 1 e a Alpine são ativos estratégicos para o Grupo Renault», disse o diretor-executivo do Grupo Renault, Luca de Meo. «Esta parceria vai acelerar o desenvolvimento da Alpine F1, diversificando a geração de receitas e acrescentando valor à marca», acrescentou.

«Esta associação é um importante passo para melhorar o nosso desempenho a todos os níveis. Primeiro, Outro Capital, RedBird Capital Partnets e Maximum Effort Investments, como atores internacionais com um forte currículo na indústria desportiva, vão trazer experiência reconhecida para impulsionar a nossa estratégia de media e de marketing, essencial para apoiar a nossa prestação desportiva ao longo do tempo», disse o diretor-executivo da Alpine, Laurent Rossi.

A Renault sublinhou que o negócio envolve apenas a equipa de Fórmula 1 com sede em Enstone, com a fábrica em Viry a não fazer parte da transação, mantendo-se sob controlo do Grupo Renault.

A Maximum Effort Investiments, liderada por Reynolds e McElhenney, tem ainda, neste negócio, envolvido o ator Michael B Jordan como co-investidor.

Quanto aos outros envolvidos no grupo de investidores, a RedBird tem ainda, no desporto, a terceira maior participação no Fenway Sports Group, grupo que tem, entre outros, participações em clubes de futebol, casos do Liverpool, no Milan e no Toulouse. O cofundador da Outro Capital, Alec Scheiner, também se junta à participação na formação de Enstone, atual quinta classificada na Fórmula 1, depois de ter sido quarta em 2022.