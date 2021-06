O internacional francês Kingsley Coman foi autorizado esta quinta-feira pela UEFA, face aos protocolos sanitários, a abandonar a concentração da seleção gaulesa, em Budapeste, por um bom motivo: a companheira acabou de dar à luz.

O jogador do Bayern de Munique, de 25 anos, já não participou no treino desta quinta-feira dos Bleus, tendo em vista o jogo do próximo sábado com a Hungria, do grupo de Portugal.