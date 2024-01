O Lyon foi a casa do Le Havre perder por 3-1, num jogo em que acabou com nove jogadores.

Com Anthony Lopes e Diego Moreira a titulares, o Lyon começou a perder cedo, logo aos 18 minutos, com golo do francês Gautier Lloris. A tarde não podia correr pior e aos 30 minutos Jake O'Brien é expulso, levando o português Diego Moreira a ter de ser substituído logo de seguida, para dar lugar a Kumbedi que foi render o irlandês expulso.

Na segunda parte, o Le Havre não demorou para aproveitar a oportunidade de ter mais um jogador e aumentou a vantagem para 2-0, aos 50 minutos, golo de Sabbi. Quatro minutos depois, o Lyon reduziu, com golo de Lacazette.

O 3-1 surge aos 62 minutos, com Operi a dar a machadada final. A tarde negra ainda não tinha acabado, e aos 90 minutos mais um defesa-central do Lyon recebe cartão vermelho direto, desta vez foi Duje Caleta-Car.

Com este resultado, o Le Havre mantém-se na 11.º posição, com 22 pontos, e o Lyon volta a descer para a zona de despromoção, no 16.º lugar, com 16 pontos.