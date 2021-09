As queixas de difamação do selecionador francês Didier Deschamps contra o antigo internacional Eric Cantona vão mesmo ficar sem efeito, depois de um tribunal de recurso ter voltado a rejeitar as pretensões do treinados dos Bleus contra o antigo craque do Manchester United.

Uma história que já se arrasta desde 2016 quando Eric Cantona, em declarações ao jornal inglês The Guardian, disse que Karim Benzema e Bem Arfa não iam à seleção pelas suas origens africanas.

Já em 2020, o tribunal correcional de Paris tinha considerado a queixa improcedente, considerando que a forma como foi apresentada a acusação era pouco clara. O selecionador francês recorreu desta decisão, mas agora voltou a ver negadas as suas pretensões e o dossier vai ficar mesmo fechado.

Eric Cantona, por seu lado, regozijou-se com a decisão do tribunal. «O senhor Éric Cantona, que sempre assumiu as palavras que proferiu no passado, está satisfeito com esta vitória que põe fim a um procedimento que considerou improcedente», afirmou o advogado do antigo jogador num curto comunicado.