Um autogolo de Tiago Djaló logo aos três minutos «traiu» o Lille que, com três portugueses em campo, acabou derrotado na visita ao Brest (0-2), em jogo da 22.ª jornada da liga francesa.

Um lance infeliz do lateral português logo a abrir o jogo, acabou por condicionar o resultado final no Estádio Francis Le Ble, já que o campeão francês, apesar dos intensos esforços, não conseguiu corrigir até ao final do jogo e até acabou por consentir mais um golo nos descontos.

Além de Tiago Djaló, o Lille subiu ao relvado com José Fonte e Renato Sanches, numa partida em que os visitantes ambicionavam dar um salto significativo na classificação. No entanto, o campeão acabou por consentir um golo no primeiro ataque do Brest e nunca mais se levantou. Pierre-Gabriel desceu pelo flanco direito e cruzou para a zona de grande penalidade onde Tiago Djaló acabou por desviar para as próprias redes.

Ainda era cedo, mas a partir do golo, o Brest fechou todos os caminhos para a sua baliza e susteve todas as investidas do Lille até ao intervalo.

Os Dogues aumentaram a pressão no segundo tempo, já sem Tiago Djaló em campo, mas continuaram a encontrar um muro pela frente. Jorge Maciel apostou ainda na estreia de Bem Arfa, com Yilmaz a sair furioso, direto para os balneários. O antigo avançado do Bordéus até contou com uma oportunidade soberana para marcar na estreia, mas este sábado não era mesmo para o Lille festejar.

Com este desaire, o Lille segue num modesto oitavo lugar da classificação, com 32 pontos, enquanto o Brest sobe até ao 12.º lugar, com 28.